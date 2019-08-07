Киев подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в Ливии

Киев подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в Ливии

МИД Украины подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту города Мисрата в Ливии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что в результате ракетной атаки была уничтожена хвостовая часть самолета. Кроме того, оператор экипажа судна получил легкие ранения. Экипаж в полном составе эвакуировали в безопасное место, отметили дипломаты.

Как сообщил МИД, самолет выполнял рейс по транспортировке гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца, и имел соответствующие разрешения.

Удар по транспортно-грузовому самолету Ил-76 нанесли ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Как утверждало агентство Al Masrad со ссылкой на военный источник, самолет перевозил оружие для сторонников правительственных сил.