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Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
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Киев подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в Ливии

МИД Украины подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту города Мисрата в Ливии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что в результате ракетной атаки была уничтожена хвостовая часть самолета. Кроме того, оператор экипажа судна получил легкие ранения. Экипаж в полном составе эвакуировали в безопасное место, отметили дипломаты.

Как сообщил МИД, самолет выполнял рейс по транспортировке гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца, и имел соответствующие разрешения.

Политика
В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76

Удар по транспортно-грузовому самолету Ил-76 нанесли ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Как утверждало агентство Al Masrad со ссылкой на военный источник, самолет перевозил оружие для сторонников правительственных сил.

Это уже третий украинский самолет, уничтоженный за последние несколько недель в Ливии. По неподтвержденной информации СМИ, два Ил-76 перевозили оружие для одной из сторон конфликта в этой стране.

Теги: МИД Украины, Ливия, Ил-76
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