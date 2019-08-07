В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76

По данным СМИ, за новой атакой стоят силы Хафтара. По их данным, самолет перевозил оружие, украинская сторона утверждает, что Ил-76 вез гуманитарный груз. Два других Ил-76 были уничтожены чуть ранее правительственными силами Ливии

Два Ил-76 после атаки на авиабазе Эль-Джуфра в Ливии (Фото: Фото: European Space Imaging )

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нанесли удар по транспортно-грузовому самолету Ил-76, совершившему посадку утром во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии. Об этом говорится в сообщении агентства Al Marsad со ссылкой на высокопоставленный военный источник. На сообщение обратило внимание агентство Bloomberg, которое называет Al Marsad близким к ЛНА агентством.

В сообщении сказано, что уничтоженный Ил-76 перевозил оружие для сторонников правительственных сил. Уничтожение самолета стало предупреждением иностранным государствам, снабжающим противников армии Хафтара оружием, говорится в сообщении.

Украинское издание LIGA.net вечером во вторник сообщило об уничтожении в Ливии самолета Ил-76 авиакомпании «Скайавиатранс» ударом с беспилотника. Издание ссылалось на директора компании Елену Малахову. Она уверяет, что самолет перевозил гуманитарный груз Международной Организации Красного Креста. Рейс выполнялся из выполнялся из Анкары в Мисурату, уточнила она. Экипаж успел эвакуироваться, пострадавших нет, сказала Малахова. Информацию о третьем сбитом украинском транспортном самолете в Ливии подветрил на своей странице в Facebook заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Он также утверждает, что самолет перевозил гуманитарный груз под эгидой Международного Красного Креста.

Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли

удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине. По неподтвержденным данным, самолеты перевозили оружие для одной из сторон конфликта в Ливии.