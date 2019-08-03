Поставщик спутниковых снимков показал подбитых в Ливии украинских Ил-76

При этом портал Avia.pro отмечал, что были уничтожены два военно-транспортных самолета. По его данным, они принадлежали авиакомпании Alfa Air. В результате погиб командир одного из самолетов. European Space Imaging отмечает, что два Ил-76 принадлежали украинской авиакомпании Europe Air.

European Space Imaging была основана в 2002 году в Мюнхене и занимается поставками спутниковых снимков высокого разрешения. Отмечается, что компания управляет своей собственной многоцелевой наземной станцией для прямой спутниковой съемки и передачи нисходящих локальных данных.