Поставщик спутниковых снимков показал подбитых в Ливии украинских Ил-76

Компания European Space Imaging опубликовала на своем сайте спутниковые снимки двух украинских военно-транспортных самолетов Ил-76, которые были уничтожены силами ливийского правительства национального единства (ПНЕ).
На кадрах видны два разрушенных самолета. Компания также опубликовала снимок авиабазы Эль-Джуфра, куда нанесли удар ливийские войска.
В конце июля телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление ПНЕ сообщило, что в результате удара ливийских правительственных сил были уничтожены Ил-76 и склад боеприпасов, который контролировали силы Ливийской национальной армии (ЛНА).