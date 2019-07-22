Ливийский самолет совершил вынужденную посадку в Тунисе

Ливийский военный самолет совершил вынужденную посадку на юге Туниса, об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия».

Как передает телеканал, пилот арестован для допроса. Как следует из сообщения и фотографий самолета, это учебно-тренировочный Aero L-39 Albatros. Телеканал уточняет, что он принадлежит силам Ливийской национальной армии, в Тунис он попал из-за сбоя навигационной системы.

На территории Ливии с 2011 идет гражданская война, которая началась после того, как был свергнут с поста главы страны, а затем убит Муаммар Каддафи. Конфликт обострился весной этого года, когда фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, объявил наступление на столицу Ливии Триполи, которую контролирует признаваемое ООН правительство национального единства во главе с премьером Фаизом Сараджем.

Воздушные силы ЛНА обвиняются в нанесении воздушных ударов по Триполи. 7 июля единственный действующий гражданский аэропорт Триполи Митига прекратил авиасообщение из-за авиаудара.