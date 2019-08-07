Кадастровая палата назвала не попадающих под «дачную амнистию»

Подписанный в августе закон затронет только дачников и тех, чьи дома построены на садоводческих участках

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко рассказала, кто из россиян не попадет под «дачную амнистию», которую в августе продлили до 2021 года. Об этом говорится в сообщении палаты, поступившем в РБК.

Она отметила, что ранее упрощенный порядок оформления прав собственности распространялся на объекты недвижимости, которые располагаются на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства.

«Новая норма затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства», — сказала она.

Россияне, имеющие право собственности на земельные участки для садоводства, смогут оформить дома и строения на основании технического плана здания. Лещенко рассказала, что для подготовки плана нужно составить декларацию. Для этого можно обратиться к кадастровому инженеру, а затем предоставить в МФЦ пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав.