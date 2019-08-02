Путин подписал закон о «дачной амнистии»

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

В течение этого времени оформить права на дома на садовых участках можно будет в упрощенном порядке. Предполагается, что закон будет стимулировать вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот.

Закон был принят Госдумой 23 июля, одобрен Советом Федерации 26 июля.

Ранее «дачную амнистию» предлагали продлить до 2022 года, однако было решено сократить срок на год. В кабмине посчитали, что этого времени будет достаточно, чтобы граждане смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления прав на дачную недвижимость.

Впервые «дачную амнистию» ввели в 2006 году. Затем амнистию продлевали в 2009, 2015 и 2018 годах.

