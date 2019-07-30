В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом говорится в комментарии Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК.
Упрощение сделок с недвижимостью связаны со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости». Если до этого все сделки с имуществом для долевых собственников подлежали нотариальному заверению, то теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.
По словам эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко, нововведение особенно актуально в случае, если участниками долевой собственности являются родственники.
«Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом», — пояснила она.
Кроме того, отмена нотариального заверения позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан. При этом возможность нотариально оформить сделку, если долевые собственники пожелают, остается. В случае, если хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.