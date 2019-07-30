В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

С 31 июля купить, продать недвижимость с долевой собственностью или оформить на нее ипотеку будет проще и менее затратно. Отныне заверять такие сделки у нотариуса будет необязательно, если в них участвуют все совладельцы

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В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием. Об этом говорится в комментарии Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК.

Упрощение сделок с недвижимостью связаны со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости». Если до этого все сделки с имуществом для долевых собственников подлежали нотариальному заверению, то теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения.

По словам эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко, нововведение особенно актуально в случае, если участниками долевой собственности являются родственники.

«Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом», — пояснила она.

Кроме того, отмена нотариального заверения позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан. При этом возможность нотариально оформить сделку, если долевые собственники пожелают, остается. В случае, если хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сделке, остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.