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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+5,82%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Политика ,  
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МИД России назвал сумму задолженности Украины перед СНГ

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб. Об этом в МИД сообщили «Известиям».

В дипведомстве отметили, что размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока решения по этому вопросу не приняли.

В министерстве добавили, что при этом Украина не подавала официальных уведомлений о выходе из Содружества и отраслевых советов. В МИД заявили, что нет никаких препятствий для участия представителей Украины в заседаниях и продолжение работы в СНГ «полностью зависит от политической воли новых украинских властей».

Политика
Порошенко поручил разработать меры по выходу Украины из СНГ

Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы. Глава исполкома Содружества Сергей Лебедев отмечал, что Украина де-юре остается членом СНГ, однако фактически не участвует в деятельности многих его органов. Он добавил, что при этом в некоторых Украина все же принимает участие.

В середине марта 2018 года глава МИД страны Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило предложения по выходу Украины из СНГ. В апреле бывший тогда главой государства Петр Порошенко также поручил правительству разработать меры по выходу из Содружества.

Теги: МИД России, Украина, СНГ
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