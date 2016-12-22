Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,34 60,53 EUR Нал. 77,07 75,00 USD Бирж. 61,52 -1,08 EUR Бирж. 75,81 -1,66 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7837,80 +983,15 MOEX 2203,23 +0,51% RTS 1128,29 +4,13% Brent 71,79 -0,22% DJIA 24189,45 -0,90% Nasdaq 7069,03 -0,36% FTSE 7252,76 -0,06%
Порошенко поручил разработать меры по выходу Украины из СНГ
Лента новостей
Экс-президент Польши заявил об угрозе «вновь пустить кровь» человечеству 14:37, Политика Третьяк назвал имя главного тренера сборной России по хоккею 14:36, Спорт Воронежские власти сообщили об обнаружении упавшего самолета Як-130 14:36, Общество Каннский фестиваль объявил программу 14:33, Стиль Сечин назвал дачу показаний по делу Улюкаева «делом чести» 14:27, Общество Капитану задержанного судна «Норд» запретили выезжать в Крым 14:24, Общество ОЗХО подтвердила использование «Новичка» при отравлении Скрипалей 14:15, Политика Медведев объяснил неопределенность на рынках «дурацкими» заявлениями США 14:15, Экономика Fitch отозвало рейтинги En+ Group Дерипаски 14:14, Бизнес Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете 14:12, Технологии и медиа Глава мирового биатлона покинул пост на время допингового расследования 14:10, Спорт Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 14:08, РБК и Билайн Минобрнауки назвало срок широкого обсуждения проектов ФГОС 14:08, Общество С небес на землю: примеры космических интерьеров для офисов и жилья 14:04, Недвижимость  Глава спецслужбы Эстонии сообщил о приговорах за шпионаж в пользу России 14:01, Общество Лех Валенса — РБК: «Видимо, человечеству вновь нужно пустить кровь...» 14:01, Интервью ​Башар Асад ответил на «угрозы Запада» в адрес Сирии 14:01, Политика TenX создаст дебетовые карты для Litecoin: как изменился курс монеты 13:59, Крипто Турция обсудит с НАТО использование базы Инджирлик 13:51, Политика Госдума ужесточила ответственность за нарушения в сфере госзакупок 13:50, Общество Глава Sollers не исключил повышения цен на автомобили 13:34, Бизнес Порошенко поручил разработать меры по выходу Украины из СНГ 13:28, Политика Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» возможный удар по Сирии 13:28, Политика Дочь экс-президента Франции Жака Ширака отдала его одежду беженцам 13:23, Общество В Самарской области задержали высокопоставленных сотрудников ФСБ 13:22, Общество В «Роснефти» объяснили явку Сечина в суд по делу Улюкаева 13:21, Общество
Порошенко поручил разработать меры по выходу Украины из СНГ
Украинский кризис, 13:28
0
Порошенко поручил разработать меры по выходу Украины из СНГ
Президент Украины обратился к правительству с просьбой принять меры, призванные обеспечить выход страны из учредительных органов СНГ и закрыть представительство республики при содружестве в Минске
Петр Порошенко (Фото: Wolfgang Kumm / DPA / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что будет просить кабинет министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ, сообщает «Интерфакс-Украина».

Порошенко исходит из того, что «Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ», а также из того, что «эта структура» отказалась осудить «российскую агрессию».

«Просил бы, чтобы мы вместе с правитель​​ством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — сказал Порошенко, также отметив, что необходимо инвентаризировать договорно-правовую базу между Украиной и СНГ «на предмет соответствия национальным интересам страны».

В середине марта о том, что МИД Украины подготовил предложения по выходу из СНГ и по денонсации договора о дружбе с Россией, заявила депутат украинской Рады Светлана Залищук со ссылкой на выступление главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина.

Украина является одной из стран — основателей Содружества независимых государств, однако Киев так и не ратифицировал устав СНГ, разработанный в 1993 году. Поэтому с юридической точки зрения Украина не является членом содружества, а может называться только государством-учредителем и государством — участником Содружества. Такой же правовой статус в СНГ у Туркменистана.

В Раде заявили о подготовленных предложениях по выходу Украины из СНГ
Политика

Взаимодействие в рамках содружества идет через его уставные органы: С​овет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Экономический совет, Совет министров обороны, Совет командующих пограничными войсками, Межпарламентскую ассамблею и Экономический суд.

Выход государства из структур СНГ не означает автоматического выхода из многосторонних соглашений, ратифицированных странами, которые входят в содружество. Например, Грузия после выхода из СНГ в 2009 году осталась членом многосторонних соглашений в сферах торговли, транспорта и защиты интеллектуальной собственности.

В октябре 2017 года глава исполкома СНГ Сергей Лебедев рассказал, что Киев фактически прекратил свое участие в деятельности содружества и больше не платит членские взносы.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал слова Петра Порошенко о выходе Украины из СНГ громким заявлением. «Формально Украина не ратифицировала это членство. Она [входит в содружество] в каком-то особом статусе, ничего реального за этим не стоит», — отметил он в разговоре с РБК.

Погребинский отметил, что заявление Порошенко находится в русле политики официального Киева, который считает, что «нужно двигаться по пути максимального дистанцирования от России и всех структур, куда она входит».

В СНГ заявили о фактическом отходе Украины от деятельности содружества
Политика

По его словам, сейчас каждый антироссийский шаг украинской власти не встречает адекватных симметричных или асимметричных ответов со стороны России. «Ясно, что в этой ситуации они [антироссийские меры] будут идти по нарастающей. Кончится это разрывом дипломатических отношений, визовым режимом и так далее», — считает эксперт.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: СНГ , Петр Порошенко
Главное
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» возможный удар по Сирии Политика
Материалы по теме
Российский постпред предрек Украине лишение многих прав при выходе из СНГ Политика
Спецслужбы стран СНГ рассказали о «малобюджетном терроре» Политика
В СНГ заявили о фактическом отходе Украины от деятельности содружества Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.