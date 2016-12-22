Порошенко поручил разработать меры по выходу Украины из СНГ

Президент Украины обратился к правительству с просьбой принять меры, призванные обеспечить выход страны из учредительных органов СНГ и закрыть представительство республики при содружестве в Минске

Петр Порошенко (Фото: Wolfgang Kumm / DPA / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что будет просить кабинет министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ, сообщает «Интерфакс-Украина».

Порошенко исходит из того, что «Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ», а также из того, что «эта структура» отказалась осудить «российскую агрессию».

«Просил бы, чтобы мы вместе с правитель​​ством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — сказал Порошенко, также отметив, что необходимо инвентаризировать договорно-правовую базу между Украиной и СНГ «на предмет соответствия национальным интересам страны».

В середине марта о том, что МИД Украины подготовил предложения по выходу из СНГ и по денонсации договора о дружбе с Россией, заявила депутат украинской Рады Светлана Залищук со ссылкой на выступление главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина.

Украина является одной из стран — основателей Содружества независимых государств, однако Киев так и не ратифицировал устав СНГ, разработанный в 1993 году. Поэтому с юридической точки зрения Украина не является членом содружества, а может называться только государством-учредителем и государством — участником Содружества. Такой же правовой статус в СНГ у Туркменистана.

Взаимодействие в рамках содружества идет через его уставные органы: С​овет глав государств, Совет глав правительств, Совет министров иностранных дел, Экономический совет, Совет министров обороны, Совет командующих пограничными войсками, Межпарламентскую ассамблею и Экономический суд.

Выход государства из структур СНГ не означает автоматического выхода из многосторонних соглашений, ратифицированных странами, которые входят в содружество. Например, Грузия после выхода из СНГ в 2009 году осталась членом многосторонних соглашений в сферах торговли, транспорта и защиты интеллектуальной собственности.

В октябре 2017 года глава исполкома СНГ Сергей Лебедев рассказал, что Киев фактически прекратил свое участие в деятельности содружества и больше не платит членские взносы.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал слова Петра Порошенко о выходе Украины из СНГ громким заявлением. «Формально Украина не ратифицировала это членство. Она [входит в содружество] в каком-то особом статусе, ничего реального за этим не стоит», — отметил он в разговоре с РБК.

Погребинский отметил, что заявление Порошенко находится в русле политики официального Киева, который считает, что «нужно двигаться по пути максимального дистанцирования от России и всех структур, куда она входит».

По его словам, сейчас каждый антироссийский шаг украинской власти не встречает адекватных симметричных или асимметричных ответов со стороны России. «Ясно, что в этой ситуации они [антироссийские меры] будут идти по нарастающей. Кончится это разрывом дипломатических отношений, визовым режимом и так далее», — считает эксперт.