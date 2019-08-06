Стала известна причина смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал инфаркт. Об этом РБК заявил знакомый Вербер, главный редактор Fashionograph Олег Шаран.

«После ужина случился анафилактический шок, далее сепсис, отказ органов, и на фоне этого случился инфаркт», — сказал он.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на родственников Вербер, что женщину госпитализировали вечером 5 августа с диагнозом «сепсис». Fashion-директор ЦУМа болела «весь год», у нее дважды было воспаление легких, добавила она.

«Она долго болела, я знаю это, но не показывала вида, очень хорошо держалась. Конкретнее я сказать не могу», — заявил РБК телеведущий Вадим Верник.