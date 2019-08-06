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Marriott $138 (+6,89%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+20,87%) прогноз Cowen к 31.07.20
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Стала известна причина смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер

Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал инфаркт. Об этом РБК заявил знакомый Вербер, главный редактор Fashionograph Олег Шаран.

«После ужина случился анафилактический шок, далее сепсис, отказ органов, и на фоне этого случился инфаркт», — сказал он.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на родственников Вербер, что женщину госпитализировали вечером 5 августа с диагнозом «сепсис». Fashion-директор ЦУМа болела «весь год», у нее дважды было воспаление легких, добавила она.

«Она долго болела, я знаю это, но не показывала вида, очень хорошо держалась. Конкретнее я сказать не могу», — заявил РБК телеведущий Вадим Верник.

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Ранее смерть Вербер на 62-м году жизни подтвердили РБК в пресс-службе ЦУМа. «Это большая потеря для всех нас. Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМа», — говорится в заявлении универмага.

Алла Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с начала 2000-х годов управляет ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге.

Теги: ЦУМ, новости РБК
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