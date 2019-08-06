В ЦУМе подтвердили смерть фешен-директора магазина Аллы Вербер

Фешен-директор ЦУМа и вице-президент Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни. Об этом говорится в сообщении ЦУМа, поступившем в РБК.

«Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует человек, который был знаком с Аллой Константиновной», — отмечается в сообщении.

Присоединившись к Mercury в 1995 году, Алла Вербер «каждый̆ деньпосвящала тому, чтобы сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ стандартом непревзойденного качества для ценителей̆ моды». «Это большая потеря для всех нас. Она навсегда останется неотъемлемой частью семьи Mercury и ЦУМа», — говорится в заявлении ЦУМа.

Ранее о смерти Вербер сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая. Вербер находилась в Италии, где ее госпитализировали. По данным портала Super.ru, причиной смерти стал обширный инфаркт.