Игорь Чапурин — дизайнер, глава модного дома Chapurin

Алла Вербер — это не просто важный человек в моде. Это личность, которая у многих напрямую ассоциируется с модной индустрией, является в какой-то степени ее символом, как бы напыщенно это не прозвучало. И знаете почему? Не только из-за ее бешеной работоспособности, силы, профессиональной интуиции и статуса, но и во многом благодаря неподдельной искренности и яркой индивидуальности, которых, увы, так мало в нашей индустрии.

Алла Вербер во многом создала рынок люкса в России, и сделала очень многое, для того чтобы запустить нелегкий процесс создания «русской модной индустрии» (и пока мы все еще в процессе, но вектор задан). Она сама являлась ярким и харизматичным амбассадором многих топовых западных брендов здесь в России, но с гордостью рассказывала о нашей стране там — руша стереотипы и объясняя зарубежным партнерам, что с нами можно работать, строить бизнес всерьез и надолго. Она делала ставку на мощные марки, не боялась новых имен, шла на риск и открывала России нишевые бренды из Бельгии, Японии, Италии. Но она же научила наших соотечественников не бояться «русского дизайна». Для меня и, уверен, многих моих коллег ее мнение было определяющим, попасть в сферу профессиональных интересов Аллы Вербер — это дорогого стоило.

Она была главным «инфлюэнсером» всей модной индустрии или просто «рупором», как бы мы сказали в эпоху еще до social media.

Как Алле Вербер удалось влюбить в себя мировую fashion-тусовку? Это, с одной стороны, загадка, а с другой — так естественно. Ее путь был непростым: двери открывались не сразу, особенно во времена, когда русский рынок казался «территорией одичалых за стеной». Во многом так оно и было. И тут появляется Алла, которая своей уверенностью и прямотой разрушила не одну стену, казавшуюся неприступной.

Мне кажется, что дизайнеры, которых она очаровала и привезла в Россию, попали и под обаяние ее непохожести и под железную уверенность в перспективах российского рынка luxury. Это во многом ее заслуга, что наш рынок стал одним из ключевых для ряда брендов. Как ей удавалось так долго «держать нос по ветру»? Я думаю, что разгадка в ее умении доверять новому, молодым, начинающим... Я видел, как не раз она говорила своим сотрудникам: не бойся! Ей бесконечно доверяли, но и она не боялась довериться. В разумных пределах, конечно. В легковерности и наивности эту женщину не упрекнет никто.