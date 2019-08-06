Американская система бронирования «Аэрофлота» нашла партнера в России

Американская система бронирования и продаж авиабилетов Sabre, услугами которой пользуются «Аэрофлот» и «Россия», приступила к переносу серверов в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также подтверждает РБК собеседник в одной из авиакомпаний.

Как сообщает агентство, партнером системы бронирования в России станет «Интегро текнолоджиз». По данным СПАРК, компания была основана в 2001 году и в равных долях принадлежит российским гражданам Борису Оникулу и Льву Разумовскому. На сайте «Интегро текнолоджиз» сообщается, что компания разрабатывала системы публикации и управления внешними сервисами «Аэрофлота», платформу по обращению клиентов перевозчика, а также аналитическую платформу Sabre Intelligence Exchange.

«Совместно с Sabre эта компания будет создавать совместное предприятие», — подтвердил РБК источник в одной из авиакомпаний. В пресс-службе Sabre ни подтвердили, ни опровергли РБК информацию, сославшись на политику конфиденциальности.

Российские власти обязали иностранные системы бронирования билетов переносить свои сервера с персональными данными пассажиров в Россию на прошлой неделе, 1 августа. Требования касаются только внутрироссийских рейсов, срок выполнения — до 31 октября 2021 года. Помимо «Аэрофлота» иностранными системами пользуются S7 (испанская Amadeus), региональный перевозчик «Якутия» (швейцарская SITA). Российскими системами бронирования пользуются Utair («Сирена-Трэвел») и «Азимут» (работает с Национальной системой бронирования (НСБ), разработанной «Ростехом» и аэропортом Внуково). Через такие системы авиакомпании также продают билеты туристическим агентствам и билетным агрегаторам.