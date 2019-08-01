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Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Перенос серверов с персональными данными потребует от владельцев международных систем бронирования дополнительных расходов на сотни миллионов долларов. В случае отказа авиакомпании и билетные агрегаторы не смогут с ними работать
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Кого коснутся новые требования

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров. Копия постановления есть у РБК, информацию о его подписании подтвердил федеральный чиновник.

Речь идет об иностранных системах бронирования авиабилетов, которыми пользуется большинство российских авиакомпаний. Среди них — американские Sabre (пользуются авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия») и Navitair («Победа»), испанская Amadeus (обслуживает S7), а также швейцарская SITE (работает с региональным перевозчиком «Якутия»). Российскими системами бронирования пользуются Utair («Сирена-Трэвел») и «Азимут» (работает с Национальной системой бронирования (НСБ), разработанной «Ростехом» и аэропортом Внуково).

Что изменится в работе систем бронирования

Sabre и Amadeus пользуются классической системой бронирования билетов с использованием инвенторных систем (баз данных и серверов) и глобальных дистрибутивных систем (GDS) — инструмента, через который авиакомпании продают билеты туристическим агентствам, его же используют билетные агрегаторы.

Проект постановления, подписанного Медведевым, Минтранс разрабатывал с середины 2018 года. Изначально министерство требовало от поставщиков переноса в Россию только инвенторных систем, расположенных за рубежом. В них содержится информация о пассажирах, рейсах, наличии мест, тарифах и допуслугах перевозчика, а также данные о взаиморасчетах между всеми участниками процесса продажи билетов.

Теперь требование распространяется и на GDS, то есть коснется продажи билетов туристическим агентствам и через агрегаторы. Перенос серверов должен произойти не позднее 31 октября 2021 года, говорится в документе.

«Biletix является российской компанией и согласно закону хранит персональные данные пользователей на серверах, расположенных в России. Мы используем технологии как глобальных, так и российских распределительных систем», — передал РБК через пресс-службу гендиректора онлайн-агентства Biletix Игорь Константинов. «В том случае, если иностранные системы не пойдут на удовлетворение требований постановления, нам, соответственно, придется работать только с теми системами, которые удовлетворяют требованиям законодательства», — добавил он.

РБК направил запросы в пресс-службы «Аэрофлота» и S7, «Туту. ру» и агрегатора OneTwoTrip. В пресс-службе «Уральских авиалиний» отказались комментировать постановление Медведева.

Зачем переносить серверы в Россию

Сейчас через системы бронирования иностранные спецслужбы теоретически могут узнавать информацию о передвижениях россиян, в том числе чиновников и военнослужащих, объяснил источник РБК, близкий к правительству. В постановлении указывается, что требования о переносе серверов в Россию нужны в том числе для того, чтобы обеспечить суверенитет страны при выполнении внутренних перелетов, безопасность и конфиденциальность персональных данных пассажиров. Меры нужны и для противодействия «актам незаконного вмешательства» в области обеспечения транспортной безопасности, говоритcя в документе.

В июне прошлого года в системе SITA произошел глобальный сбой, что привело к проблемам с регистрацией пассажиров S7 в Домодедово и задержкам рейсов перевозчика. Через месяц глава Росавиации Александр Нерадько призвал в связи с этим инцидентом ускорить переход авиакомпаний на отечественный софт. Однако осенью стало известно, что авиакомпания с такими методами не согласна: гендиректор S7 Владимир Объедков в обращении к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) утверждал, что «миграция» серверов может остановить работу перевозчиков.

Кто за это заплатит

Чтобы перенести серверы, западным компаниям могут потребоваться сотни миллионов долларов, оценил директор по экономике и финансам компании ТАИС, разработчика НСБ, и совладелец Biletix Александр Сизинцев. «Архитектура глобальных иностранных систем не позволяет разделять хосты (базы данных. — РБК). Они сделаны как единый центр по обработке заказов авиакомпаний со всего мира, и продублировать локальную версию системы может быть достаточно затратно», — говорит эксперт.

По словам Сизинцева, это процесс не только сложный, но и длительный: так, для перехода S7 с SITA на систему Amadeus понадобилось около двух лет, а «Аэрофлота» на американского провайдера системы бронирования — около трех лет.

Пока готовность переносить серверы в Россию выражала только Sabre. В ноябре прошлого года замгендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов утверждал, что она планирует в 2019 году создать совместное предприятие «Аэрофлотом» для переноса серверов. В Amadeus, SITA и Sabre не ответили на запросы РБК.

Несмотря на то что постановление касается авиакомпаний, пользующихся иностранными системами, нововведение отрицательно повлияет на всю отрасль, передал РБК через представителя президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. «Utair использует отечественную систему бронирования. Но политика по переносу серверов в Россию отрицательно влияет на развитие конкуренции и доступности перелетов для россиян. Это приведет к росту цен, в итоге оплачивать перенос данных в Россию будут пассажиры», — уверен топ-менеджер.

Учитывая, что авиационная отрасль в целом находится на грани операционной убыточности, сейчас любой рост расходов критичен, добавляет заместитель директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Любой рост расходов постепенно будет перекладываться на пассажира из-за низкой рентабельности. Но думаю, что этот рост будет не так заметен на фоне выросших основных статей затрат — топлива и лизинга», — заключает эксперт.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Дмитрий Медведев, бронирование, авиабилеты
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