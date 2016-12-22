СМИ узнали об угрозе остановки работы авиакомпаний России из-за Минтранса

Попытка Минтранса локализовать в России системы бронирования может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний, предупредили в S7. Подобную идею ведомство пытается реализовать уже во второй раз

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) предупредили, что в случае реализации предложения Министерства транспорта, которое предполагает перенос на территорию России серверов и баз данных систем бронирования и продаж авиаперевозок по стране, ряд российских авиакомпаний могут полностью остановить свою работу. С соответствующим письмом гендиректора авиакомпании «Сибирь» Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну ознакомились «Ведомости». Подлинность этого послания газете подтвердили два человека, знающие о нем от сотрудников S7.

Какие именно авиакомпании могут прекратить свою работу издание не поясняет, отмечая однако, что в качестве другого, альтернативного последствия реализации такой инициативы Минтранса Объедков называет «длительную (два–четыре года) и затратную миграцию в другие системы бронирования».

Кроме того, при вступлении в силу министерской инициативы, по мнению гендиректора «Сибири», у российских авиакомпаний полностью исчезнет возможность взаимодействовать с партнерами по авиационному альянсу Oneworld, а иностранные авиакомпании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7, из-за чего в год авиакомпания может потерять не менее 5 млрд руб. выручки.

Речь в данном случае идет о предложении Минтранса, которое предусматривает, что с 1 января 2020 года серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России. Соответствующий проект постановления правительства ведомство обнародовало в июле.

У трех крупнейших российских авиакомпаний, как отмечают «Ведомости», — иностранные провайдеры. Например, «Аэрофлот» пользуется американской Sabre, в S7 пока используют швейцарскую SITA, но начали переход на испанскую Amadeus, этот же провайдер у «Уральских авиалиний». Также с американской Navitair работает «Победа». Почти все остальные российские авиакомпании (в том числе Utair), как замечает газета, работают с российской «Сирена-трэвел». Исключение составляет авиакомпания «Азимут», она пользуется разработанной «Ростехом» и аэропортом «Внуково» Национальной системой бронирования (НСБ).

Иностранные Sabre и Amadeus могут не захотеть инвестировать сотни миллионов долларов в выполнение постановления ради российского бизнеса, указал газете неназванный топ-менеджер иностранного провайдера. При этом, по словам другого топ-менеджера, руководителя авиакомпании — клиента Amadeus, этот провайдер рассматривает возможность локализации в России.

Но в то же время российские провайдеры, как отмечает в письме Тасуну Объедков, не отвечают требованиям авиаперевозчиков. Эти данные «Ведомостям», подтвердили и менеджеры «Сирена-трэвел» и НСБ. Российские системы, по их словам, пока не имеют функционала, чтобы обеспечить работу в глобальных авиационных альянсах (в такие объединения входят, например, «Аэрофлот» и S7). Однако при наличии заказа, как заверили собеседники издания, системы можно доработать в течение года.

​«Победа» и «Уральские авиалинии», по мнению менеджеров «Сирены-трэвел» и НСБ, перейти к российскому провайдеру могут с легкостью (в глобальные альянсы они не входят).

Представитель «Аэрофлота» комментировать ситуацию изданию отказался. Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, представители S7, Sabre и Amadeus на запросы газеты не ответили.

Это уже не первый раз, когда Министерство транспорта пытается локализовать системы бронирования и обязать авиакомпании хранить данные пассажиров в России. В 2015 году вступили в силу поправки в закон «О защите персональных данных». Изначально под эту норму должны были попасть и системы бронирования авиабилетов. Однако Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предупредила, что такие требования лишат россиян возможности пользоваться глобальными интернет-сервисами. После этого стало известно о том, что Минкомсвязи освободило системы бронирования от обязанности хранить данные на российских серверах.