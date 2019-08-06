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Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
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Авиабилеты за рубеж подорожают на 2%

Авиабилеты из России за границу с 7 августа подорожают на 2%. Об этом говорится в сообщении сервиса Tutu.ru, поступившем в РБК.

В ночь на среду, 7 августа, в соответствии с резолюцией IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта. — РБК) курсы валют в системах бронирования изменятся: €1 будет стоить 72,5 руб. вместо текущих 71 руб.

В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 руб. на каждый евро). Таким образом, за каждые €1 тыс. стоимости билета россиянам придется заплатить дополнительные 1 500 руб., уточнили эксперты сервиса.

Согласно данным Tutu, разница в стоимости станет особенно заметной для тех, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы, например, в США или Юго-Восточную Азию.

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Отмечается также, что на туристах, которые планировали летом отправиться за рубеж, подорожание билетов не скажется, поскольку большинство из них уже оплачены. Пассажирам, определившимся с планами полетов за рубеж, стоит приобрести билеты 6 августа до 23:59.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров. Переход должен закончиться не позднее 31 октября 2021 года. В Минтрансе заявили, что данная схема не приведен к подорожанию авиабилетов.

Теги: авиабилеты, подорожание
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