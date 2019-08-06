Авиабилеты из России за границу с 7 августа подорожают на 2%. Об этом говорится в сообщении сервиса Tutu.ru, поступившем в РБК.

В ночь на среду, 7 августа, в соответствии с резолюцией IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта. — РБК) курсы валют в системах бронирования изменятся: €1 будет стоить 72,5 руб. вместо текущих 71 руб.

В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 руб. на каждый евро). Таким образом, за каждые €1 тыс. стоимости билета россиянам придется заплатить дополнительные 1 500 руб., уточнили эксперты сервиса.

Согласно данным Tutu, разница в стоимости станет особенно заметной для тех, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы, например, в США или Юго-Восточную Азию.