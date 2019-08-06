Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах

Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.

«Что касается демонстрации, в Конституции каждый имеет право выражать свою точку зрения. Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным», — сказал Садовничий, слова которого приводит «РИА Новости».

«Считаю, самое главное, учиться, хорошим специалистом становиться и отстаивать свою точку зрения, если это требует его убеждение», — добавил ректор.

Ранее ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков заявил, что студентам вуза не следует участвовать в несогласованных акциях. Он отмечал, что за это они могут быть привлечены к административной ответственности и исключены из университета.