Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

Александра Карелина и других фигурантов дела обвиняют в разбойном хищении 136 млн руб. Силовики забрали деньги под видом оперативных мероприятий

Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления «К» ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.

Карелина отпустили из-под стражи в зале суда. Он пробудет под домашним арестом по меньшей мере до 11 ноября.

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