Ректор МПГУ предостерег студентов от участия в несогласованных акциях

Студентам Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не следует участвовать в несогласованных акциях протеста, заявил ТАСС ректор Алексей Лубков.

Он пояснил, что студент, который будет привлечен к административной ответственности за участие в акции, может быть исключен из МПГУ. «Если уж они [студенты] туда идут, то я бы попросил <...> не поддаваться на провокации, которые могут отразиться, прежде всего, на их личной судьбе», — отметил Лубков и добавил, что не видит в таких акциях «ничего хорошего».

Заявление ректора было опубликовано 3 августа, в день проведения в Москве очередной не согласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По последним данным правозащитников, на ней были задержаны 828 человек.

Лубков, бывший замдиректора департамента госполитики в сфере высшего образования, руководит МПГУ с 2017 года.