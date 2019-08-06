Депутат Рады предложил построить стену на границе с Донбассом

Избранный депутат Верховной рады от «Слуги народа», журналист Александр Дубинский считает, что один из способов решения конфликта в Донбассе — это постройка стены на границе Украины и неподконтрольных Киеву территорий. Об этом он заявил в интервью «Страна.ua».

По его словам, возведение барьера по примеру Израиля и Палестины поспособствует «консервированию конфликта». «Ни от чего не отказываемся, а строим стену. 30 на 30, а посередине — «ничейная» земля», — предложил он.

Дубинский также заявил, что вопрос о реинтеграции Донбасса нужно вынести на референдум. «Мы должны принять политическое решение, как мы действуем. Будем ли возвращать территорию вместе с людьми или будем консервировать конфликт? <…> Решение, вынесенное на референдуме, определит путь — это принятие ответственности, в том числе и за выбор президента», — считает он.

В случае реинтеграции, отметил Дубинский, торговую блокаду с Донбасса нужно будет снять. По его словам, «любой конфликт можно сгладить торговлей».