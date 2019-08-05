Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами

По словам Дмитрия Разумкова, который претендует на пост спикера украинского парламента, проблема Донбасса — это «не вопрос законов, а вопрос желания»

Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе. Однако решить эту проблему законами не получится, считает он. Такое заявление Разумков сделал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами», — сказал Разумков.

Отвечая на вопрос об особом статусе Донбасса, который как раз входит в сферу законодательной деятельности, Разумков сказал: «Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну». По словам Разумкова, такое желание у украинской стороны есть. «К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание», — сказал он.

Он добавил, что в решении проблемы Донбасса гораздо большую роль играют «вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой».

«Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», — уверен Разумков.