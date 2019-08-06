В США обнаружили фрагмент пропавшей 80 лет назад подлодки

В США обнаружили фрагмент пропавшей 80 лет назад подлодки

У берегов Алеутских островов группа исследователей обнаружила нос подводной лодки, пропавшей во время Второй мировой войны, сообщает CNN.

Летом 1942 года субмарина USS Grunion отправилась в свой первый патруль у Алеутских островов, атаковала и потопила три вражеских судна, сообщает ВМС США. Затем подлодка пропала.

Часть обломков судна нашли еще в 2007 году у берегов Алеутских островов, но нос тогда обнаружить не удалось. Теперь группа исследователей проекта Lost 52 обнаружила его примерно в 400 м от остальных обломков. Обломки судна находятся на глубине около 1000 м. Подлодка хорошо сохранилась благодаря низкой температуре и отсутствию сильных течений.

По данным Военно-морского флота США, во время Второй мировой войны пропали 52 подводные лодки и более 3,5 тыс. подводников.

В начале мая в Финском заливе экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила советскую подлодку Щ-302 «Окунь», которая 10 октября 1942 года вышла в свой последний боевой поход. Возле острова Большой Тютерс лодка наткнулась на мину и опустилась на дно вместе с 37 моряками.