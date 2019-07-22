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Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку

Во Франции обнаружили подводную лодку «Минерва», затонувшую в Средиземном море 51 год назад. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в своем Twitter.

«Мы только что нашли «Минерву». Это успех, облегчение и технический подвиг. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента», — написала она.

Дизельная подводная лодка «Минерва» затонула 27 января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона. Известно, что субмарина пропала, когда была на расстоянии примерно 25 морских миль (46 км) от своей базы. Экипаж сообщил, что прибудет на базу в течение часа, однако более на связь субмарина не выходила. Что именно произошло, неизвестно. На борту субмарины находились 52 моряка.

С момента трагедии французские власти пытались найти обломки подлодки. В прошлом году родственники погибших обратились к правительству Франции с просьбой возобновить поиски. Операцию по поиску обломков «Минервы» возобновили в 2019 году, некоторые данные о местонахождении подлодки были пересмотрены «в свете новых научных данных», сообщает BFM TV.

Найти обломки субмарины помогло судно Seabed Constructor, принадлежащее американской гидрографической компании Ocean Infinity. Оно прибыло к предполагаемому месту катастрофы после обследования дна беспилотными аппаратами.

Теги: подлодка, Франция
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