В Финском заливе обнаружили погибшую советскую подлодку Щ-302 «Окунь»

Подлодка 10 октября 1942 года вышла в свой последний боевой поход. Возле острова Большой Тютерс она наткнулась на мину и опустилась на дно вместе с 37 моряками

Фото: Разведывательно-водолазная команда / ВКонтакте

На дне Финского залива, вблизи острова Большой Тютерс, исследователи обнаружили советскую подлодку времен Великой Отечественной войны Щ-302 «Окунь». Об этом, как передает ТАСС, сообщил руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

«Как показало первое погружение, лодка погибла в результате подрыва на противолодочной мине в районе третьего отсека с правого борта. Предположительно, двигаясь в подводном положении, лодка после подрыва мины получила резкий дифферент на нос и, потеряв плавучесть, вошла в грунт под углом около 20 градусов. Сегодня носовая часть почти по палубу зарыта в ил, а корма висит в 4-5 м над грунтом. Глубина в месте гибели лодки составляет 67 м.

К своей последней боевой миссии подлодка приступила в октябре 1942 года. Она направлялась к острову Мощный в сопровождении конвоя, когда наступила плохая погода. Корабли укрылись в бухте, но Щ-302, не заметив сигналов, продолжила движение. Между 11 и 13 октября она подорвалась на мине.

На борту подлодки находились 37 человек.

Экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» уже удалось найти в Балтийском море семь погибших подлодок. «Таким образом, по нашим данным, в российских территориальных водах осталось обнаружить только подводную лодку М-96, и можно считать, что в этой акватории подводная война закончится», — отметил Богданов.