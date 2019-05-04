В Баренцевом море нашли затонувший в 1945 году советский боевой корабль

В Баренцевом море нашли затонувший в 1945 году советский боевой корабль

Затонувший в 1945 году после попадания в борт немецкой торпеды советский боевой корабль обнаружили на дне Баренцева моря. Об этом заявил командующий Северным флотом (СФ) адмирал Николай Евменов, передает телеканал «Звезда».

По его словам, специалистам СФ удалось обнаружить советский большой морской охотник БО-224 типа SC близ острова Кильдин.

Евменов отметил, что за несколько дней до празднования Дня Победы глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие. Именно оно, как отметил адмирал, помогло идентифицировать противолодочный корабль.

Кроме того, Евменов сообщил о начале поисков родственников погибших членов экипажа этого корабля, чтобы в дальнейшем установить мемориальную доску.