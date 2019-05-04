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В Баренцевом море нашли затонувший в 1945 году советский боевой корабль

Затонувший в 1945 году после попадания в борт немецкой торпеды советский боевой корабль обнаружили на дне Баренцева моря. Об этом заявил командующий Северным флотом (СФ) адмирал Николай Евменов, передает телеканал «Звезда».

По его словам, специалистам СФ удалось обнаружить советский большой морской охотник БО-224 типа SC близ острова Кильдин.

Евменов отметил, что за несколько дней до празднования Дня Победы глубоководникам Северного флота удалось поднять с борта затонувшего объекта носовое орудие. Именно оно, как отметил адмирал, помогло идентифицировать противолодочный корабль.

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Кроме того, Евменов сообщил о начале поисков родственников погибших членов экипажа этого корабля, чтобы в дальнейшем установить мемориальную доску.

Как сообщает телеканал, подводный объект был обнаружен еще в 2016 году, однако поднять его части и классифицировать судно удалось только сейчас. БО-224 типа SC был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой U-995 во время выполнения задач боевой подготовки в марте 1945 года. Погибли 33 человека, среди них оказался командир первого дивизиона больших охотников капитан-лейтенант Алексей Рощин.

Теги: Баренцево море, военный корабль, Великая Отечественная Война
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