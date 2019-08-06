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Walmart $130 (+23,14%) прогноз Cowen к 31.07.20
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
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Общество ,  
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СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом под Рязанью

В Рязанской области следственный комитет проводит доследственную проверку по факту ДТП в Сасовском районе, в результате которого погибли граждане Таджикистана. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе — соответствовала ли перевозка пассажиров микроавтобуса требованиям безопасности.

По данным СК, среди погибших есть 13-летний подросток. Кроме того, пострадали пассажиры микроавтобуса, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser, они доставлены в районную больницу.

Авария произошла утром 6 августа на 405-м километре трассы «Урал» в Рязанской области. Микроавтобус Mercedes Vita выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. Причины ДТП выясняются.

Как ранее сообщали в региональном минздраве, погибли семь человек. Восемь пострадавших госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Общество
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь граждан Таджикистана

По предварительным данным Госавтоинспекции, все пассажиры микроавтобуса — граждане Таджикистана. «Микроавтобус передвигался с российскими номерами, зарегистрирован на частное лицо», — рассказали в службе, добавив, что при осмотре места происшествия был обнаружен паспорт водителя автобуса — гражданина Таджикистана.

Теги: ДТП, Рязанская область, микроавтобус
Материалы по теме
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь граждан Таджикистана
Общество
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек
Общество
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