В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь граждан Таджикистана

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь граждан Таджикистана

Число жертв ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Рязанской области возросло до семи, сообщили «РИА Новости» в региональном минздраве.

По словам собеседника агентства, еще восемь человек госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, заявила ТАСС представитель ведомства Ирина Кузминова. По ее словам, для оказания помощи пострадавшим в ДТП привлечена авиация Центра медицины катастроф областной клинической больницы.

По предварительным данным ГИБДД, все пассажиры — граждане Таджикистана. «Микроавтобус передвигался с российскими номерами, зарегистрирован на частное лицо», — рассказали агентству в службе. Там добавили, что при осмотре места происшествия был найден паспорт водителя автобуса — гражданина Таджикистана.

Авария произошла утром 6 августа на 405-м километре трассы «Урал». Микроавтобус Mercedes Vita выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. Сотрудники ДПС устанавливают причины ДТП.