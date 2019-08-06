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Berkshire Hathaway $226 (+13,03%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

В Рязанской области столкнулись микроавтобус Mercedes Vita и внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Рязанской области Александра Поташова.

По его словам, авария произошла около 05:00 в Сасовском районе. Позже в отделении скорой помощи центральной районной больницы агентству сообщили, что количество погибших увеличилось до семи человек, их везут в Шатск. Взрослого и ребенка с травмами доставили в Сасовскую больницу.

Как отмечает РЕН ТВ, всего в пассажирском микроавтобусе находилось 11 человек. По данным телеканала, ДТП произошло на трассе М-5, неподалеку от села Пичкиряево.

Общество
В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В конце июля в Ростовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» погибли два человека, еще девять пострадали. Сообщалось, что в микроавтобусе находились 13 человек. Погибли водитель и женщина-пассажир.

Теги: Рязанская область, ДТП, микроавтобус
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