В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

В Рязанской области столкнулись микроавтобус Mercedes Vita и внедорожник Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Рязанской области Александра Поташова.

По его словам, авария произошла около 05:00 в Сасовском районе. Позже в отделении скорой помощи центральной районной больницы агентству сообщили, что количество погибших увеличилось до семи человек, их везут в Шатск. Взрослого и ребенка с травмами доставили в Сасовскую больницу.

Как отмечает РЕН ТВ, всего в пассажирском микроавтобусе находилось 11 человек. По данным телеканала, ДТП произошло на трассе М-5, неподалеку от села Пичкиряево.

В конце июля в Ростовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» погибли два человека, еще девять пострадали. Сообщалось, что в микроавтобусе находились 13 человек. Погибли водитель и женщина-пассажир.