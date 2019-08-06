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Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
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Суд дал 2,4 года не предотвратившему убийство пауэрлифтера полицейскому

Хабаровский краевой суд во вторник ужесточил наказание для бывшего полицейского Владимира Овчинникова, заменив условное наказание за халатность реальным сроком в колонии. Овчинников в 2017 году не стал вмешиваться в драку, в которой был убит чемпион Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

О решении суда сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката семьи Драчевых Евгения Шевцова. «По результатам рассмотрения апелляции, краевой суд назначил Овчинникову наказание — 2 года 4 месяца лишения свободы в колонии-поселении, и запретил занимать должности в государственных органах власти в течение 1 года и 10 месяцев [после освобождения]», — сказал адвокат. Он также сообщил, что мать Овчинникова, которая сейчас работает в полиции, должна будет уволиться с работы в правоохранительных органах из-за судимости сына.

Общество
В Хабаровске в результате драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

Пауэрлифтера Андрея Драчева убили в уличной драке в августе 2017 года — он получил тяжелую черепно-мозговую травму и умер в больнице. Виновным в его смерти суд признал Анара Аллахверанова, который был приговорен к 18 годам колонии строгого режима и должен будет выплатить родственникам погибшего более 5 миллионов рублей.

В ходе расследования выяснилось, что в компании Аллахверанова был младший сержант полиции Владимир Овчинников. Он «не принял мер к пресечению преступления», не пытался задержать своего знакомого и никак не помог Драчеву, установило следствие. В феврале 2019 года суд приговорил его за халатность к 2,5 года лишения свободы условно, но и защита, и обвинение обжаловали решение суда.

Помимо Овчинникова, сроки получили также два сотрудника Росгвардии, которые не вмешались в конфликт. Их приговорили к 2 годам и 8 месяцам и 3 годам 3 месяцам колонии-поселения.

Теги: Андрей Драчев, Убийство, полицейский
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