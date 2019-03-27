В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,62 0,22 EUR Бирж. 72,74 0,15 Brent 68,15 0,26% USD Нал. 65,07 64,19 EUR Нал. 73,25 72,31 USD ЦБ 64,17 -0,33 EUR ЦБ 72,58 -0,34 EUR/USD 1,1257 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 051,80 60,10 IMOEX 2 509,02 -0,14% RTSI 1 223,26 -0,54% DJIA 25 657,73 0,55% Nasdaq 7 691,52 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+10,97%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+10,97%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 64,17 (-0,33) Quote, 26 мар, 12:17
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 72,58 (-0,34) Quote, 26 мар, 12:17
Чагачино: кто и зачем придумал грибной кофе Стиль, 10:29 При взрыве в Стокгольме пострадали несколько человек Общество, 10:28 СМИ узнали об интересе Мордашова к покупке доли в гипермаркетах «Лента» Бизнес, 10:19 Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому РБК и «Билайн» Бизнес, 10:16 В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев Общество, 10:06 На салатовой ветке московского метро произошел сбой Общество, 10:05 Почему Bitcoin уступил место EOS и XRPс Крипто, 10:00 Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек Общество, 09:49 Антивозрастная медицина: все о бьютификации и омоложени РБК и Helena Rubinstein, 09:43 В Крыму начались обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» Общество, 09:18 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 09:12 Овечкин набрал два очка и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» Общество, 09:09 «Магнит» сократил в прошлом году прямые поставки вина почти в два раза Бизнес, 09:00 «Магнит» снизил прямые поставки вина в свои магазины Pro, 09:00 
Общество ,  
0 
В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Суд в Хабаровске приговорил двух бывших сотрудников Росгвардии к срокам в колонии-поселении за халатность, из-за которой в драке был убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов.

Первого сотрудника приговорили к трем годам трем месяцам колонии, а второго — к двум годам восьми месяцам. Также им запретили в течение более чем двух лет занимать определенные должности.

Экс-росгвардейцев обвиняли по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В прокуратуре указали, что они не выполнили свои обязанности и не защитили спортсмена.

В августе 2017 году между посетителями кафе в центре Хабаровска произошла драка. ​На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако они не вмешались в конфликт. В результате черепно-мозговой травмы один из участников потасовки скончался в больнице. Это был чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Драчев.

Мужчину, который убил спортсмена, объявили в федеральный и международный розыск. В середине сентября 2017 года подозреваемый в совершении преступления Анар Аллахверанов сдался следователям. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Также он должен был выплатить более 5 млн руб. семье погибшего.

Теги: Росгвардия, Хабаровск, Убийство, Приговор
Материалы по теме
В Хабаровске в результате драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
Общество
Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался следователям
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter