В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Суд в Хабаровске приговорил двух бывших сотрудников Росгвардии к срокам в колонии-поселении за халатность, из-за которой в драке был убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом «РИА Новости» рассказал адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов.

Первого сотрудника приговорили к трем годам трем месяцам колонии, а второго — к двум годам восьми месяцам. Также им запретили в течение более чем двух лет занимать определенные должности.

Экс-росгвардейцев обвиняли по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В прокуратуре указали, что они не выполнили свои обязанности и не защитили спортсмена.

В августе 2017 году между посетителями кафе в центре Хабаровска произошла драка. ​На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако они не вмешались в конфликт. В результате черепно-мозговой травмы один из участников потасовки скончался в больнице. Это был чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Драчев.

Мужчину, который убил спортсмена, объявили в федеральный и международный розыск. В середине сентября 2017 года подозреваемый в совершении преступления Анар Аллахверанов сдался следователям. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Также он должен был выплатить более 5 млн руб. семье погибшего.