Спутник Минобороны вывели на орбиту

Спутник Минобороны, который был запущен с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС», — заявили в Минобороны.

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» стартовала 6 августа в 0:56 мск, в 1:01 мск ее взяли на сопровождение наземные средства Воздушно-космических сил России (ВКС). Предстартовые операции прошли в штатном режиме, контроль за проведением пуска и полета осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления, передает агентство. Уточняется, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2539».

В середине июля с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Протон-М» с астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ». Запуск изначально планировался 21 июня, но его перенесли на 12 июля из-за отклонений в работе источников тока. Позже эксперты обнаружили проблемы с аккумулятором «Спектр-РГ», поэтому запуск удалась провести 13 июля.