С Байконура запустили ракету «Протон-М» с астрофизической обсерваторией

На космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Протон-М» с астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ». Прямая трансляция велась на сайте «Роскосмоса».

Запуск «Протон-М» несколько раз переносили. Изначально его планировали провести 21 июля, однако испытания показали, что на космической лаборатории есть отклонения в работе источников тока. После этого запуск перенесли на 12 июля, но эксперты нашли проблемы с аккумулятором «Спектра-РГ». Окончательно провести его решили в резервный день 13 июля.

«Спектр-РГ» — российско-немецкий проект, основная задача которого, как отмечает «Роскомос», состоит в том, чтобы «построить карту всего неба, на которой будут отмечены все крупнейшие скопления галактик (около ста тысяч), а также зарегистрировать около трех миллионов сверхмассивных черных дыр».