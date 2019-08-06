Счетная палата перечислила волнующие россиян экологические проблемы

Ведомство проанализировало обращения граждан. Почти 20% из них считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение воздуха. Еще 14% жалуются на свалки, 11% не устраивает отсутствие раздельного сбора мусора

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Счетная палата представила первые итоги работы «горячей линии» по проблемам экологии, которая запущена в конце июня. За месяц поступило почти 2,5 тыс. сообщений. Об этом написал в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин, прикрепив ссылку на анализ поступивших данных.

18% респондентов считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение воздуха. Еще 13,9% жалуются на свалки, 12,8% — на загрязнение водоемов, 11% не устраивает отсутствие раздельного сбора мусора. Почти 10% жителей разных регионов жалуются на близкое расположение полигонов к жилому сектору, 8,9% обеспокоены вырубкой лесов, 7,1% волнует строительство новых объектов переработки и размещения отходов. В 5% анкет жители пожаловались на несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора, деградацию почвы и состояние особо охраняемых природных территорий.

В Счетной палате указали, что большинство написавших на «горячую линию» уверены, что принимаемые в настоящее время меры не позволят решить экологические проблемы в их регионе — более 80%. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с проблемами экологии.