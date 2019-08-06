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Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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Общество ,  
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Счетная палата перечислила волнующие россиян экологические проблемы
Ведомство проанализировало обращения граждан. Почти 20% из них считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение воздуха. Еще 14% жалуются на свалки, 11% не устраивает отсутствие раздельного сбора мусора
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Счетная палата представила первые итоги работы «горячей линии» по проблемам экологии, которая запущена в конце июня. За месяц поступило почти 2,5 тыс. сообщений. Об этом написал в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин, прикрепив ссылку на анализ поступивших данных.

18% респондентов считают основной экологической проблемой своего региона загрязнение воздуха. Еще 13,9% жалуются на свалки, 12,8% — на загрязнение водоемов, 11% не устраивает отсутствие раздельного сбора мусора. Почти 10% жителей разных регионов жалуются на близкое расположение полигонов к жилому сектору, 8,9% обеспокоены вырубкой лесов, 7,1% волнует строительство новых объектов переработки и размещения отходов. В 5% анкет жители пожаловались на несвоевременный вывоз мусора из жилого сектора, деградацию почвы и состояние особо охраняемых природных территорий.

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В Счетной палате указали, что большинство написавших на «горячую линию» уверены, что принимаемые в настоящее время меры не позволят решить экологические проблемы в их регионе — более 80%. 82% респондентов указали, что в их регионе проходили протестные акции, связанные с проблемами экологии.

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1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа, целью которой стало создание в масштабах страны новой мусороперерабатывающей инфраструктуры. Сейчас в 80 регионах выбраны компании — операторы по вывозу отходов, определены нормативы накопления ТКО и установлены тарифы за вывоз мусора. В среднем стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора на человека вице-премьер Алексей Гордеев оценивал в 120–130 руб. в месяц.

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В середине июля исполнительный директор Российского экологического оператора (РЭО, выступает оператором реформы обращения с отходами) Алексей Макрушин заявил, что правительство изучает возможность перехода на новый способ расчета тарифа на вывоз мусора. По его словам, рассматривается вариант, когда плата будет взиматься в соответствии с числом мусорных баков, которые установлены на контейнерной площадке. Сейчас стоимость вывоза мусора рассчитывается исходя из статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение 1 т или 1 куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Счетная палата, экология, мусор, Алекей Кудрин
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