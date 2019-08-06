В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за сильных дождей

В Тенькинском и Сусуманском городских округах Магаданской области объявили режим ЧС, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону. По данным «РИА Новости», такое решение приняли в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.

Как сообщил агентству начальник регионального главка МЧС Любомир Муха, сейчас существует угроза поднятия уровня воды в ручье Холодный на трассе Магадан-Балаганное-Талон.

Штормовое предупреждение также объявлено в Магадане, где ожидается сильный дождь (более 49 мм за 12 часов). «Главное управление МЧС России по Магаданской области функционирует в режиме повышенной готовности, на территории работает шесть оперативных групп по контролю складывающейся обстановки», — говорится на сайте МЧС.

Накануне из-за осадков в регионе размыло участок федеральной трассы «Колыма» в Ягоднинском районе на месте временного объезда через ручей Нехай, (мост находится на капитальном ремонте). Кроме это, размыло участок дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» на ручье Ытычан. Движение для всех видов транспорта остановили, сейчас ведутся работы по восстановлению дорог.