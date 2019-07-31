Одного из пропавших без вести при паводке в Иркутской области нашли живым

Одного из пропавших без вести при паводке в Иркутской области нашли живым

Одного из пропавших без вести при паводке в Иркутской области нашли живым, остается неизвестна судьба шести человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщил губернатор региона Сергей Левченко на заседании комиссии по ликвидации последствий наводнения.

В списке погибших остаются 25 человек. «Около полутора суток назад нашелся еще один человек, поэтому неизвестна судьба шести человек», — сказал Левченко.

МЧС ранее предупредило об ухудшении ситуации в Иркутской области, уже пострадавшей от наводнения. Паводок в регионе продолжается с конца июня, однако в конце июля в области прошли новые обильные осадки, из-за чего началась вторая волна паводка. В сообщении на сайте регионального правительства отмечается, что некоторые образовательные учреждения в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнения, подтопило во второй раз.

По данным МЧС, в настоящее время в Иркутской области остаются подтопленными 25 населенных пунктов с населением более 3 тыс. человек и 13 участков автомобильных дорог.