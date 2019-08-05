Путин провел совещание с Совбезом после выхода США из договора о ракетах

Путин провел совещание с Совбезом после выхода США из договора о ракетах

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной его темой стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Кремль.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий стихии в Сибири и Иркутской области, а также актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

2 августа США завершили процесс выхода из договора о РСМД. В американской администрации объясняли свое решение нарушением Москвой условий соглашения. В частности, Вашингтон не устроила ракета 9М729, дальность полета которой, по утверждению американской стороны, нарушает положения ДРСМД. Россия настаивает, что ракета не нарушает условия договора. В МИДе после разрыва договора заявили о риске начала гонки вооружений.