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Война санкций ,  
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МИД насчитал 72 санкции США за восемь лет
С 2011 года США более семидесяти раз вводили санкции против России. В пятницу, 2 августа, стало известно, что Трамп ввел второй раунд санкций из-за дела Скрипалей. Меры дублируют уже имеющиеся ограничения, уверены в МИДе
Глава МИД РФ Сергей Лавров и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Shealah Craighead / Zuma / ТАСС)

Курс на то, чтобы заставить Москву изменить политику, отказаться от собственных интересов в угоду претензиям США на мировое господство, полностью провалился, говорится в заявлении МИД России. Так в ведомстве прокомментировали намерения Вашингтона ввести новые санкции из-за дела Скрипалей.

В ведомстве сообщили, что нынешний санкции станут 72-ми с 2011 года, что «демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых». «Сами анонсированные санкции, правда, преимущественно дублируют антироссийские меры, вводившиеся в предыдущие годы», — сообщили в МИДе.

Политика
Ввели или нет? Что важно знать о предполагаемых новых санкциях США

Ранее Financial Times, Politico и New York Times сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России. Эти санкции являются вторым пакетом ограничений за приписываемое Москве использование химоружия для отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Первая волна этих санкций была введена в августе прошлого года. Источники Bloomberg и «РИА Новости» в администрации США сообщили, что «химические» санкции действительно будут введены. Однако официального подтверждения этому нет. Москва неоднократно отрицала свою причастность к инциденту в Солсбери.

США ввели несколько пакетов санкций против России за последние годы. Масштабные санкции начали вводиться в апреле 2011 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины, которые Вашингтон ввел против Москвы в 2014 году. Спустя год были введены санкции за кибератаки. В отношении Москвы также действуют санкции за оказание поддержки правительству Сирии и сделки с властями КНДР.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: МИД России, санкции
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