Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа

Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа

После того как Трамп объявил Китаю о новых пошлинах, которые вступят в силу в сентябре, цены на нефть снизились, а курс валют вырос

Фото: Владислав Шатило / РБК

Курс доллара на Московской бирже за час вырос на 43 коп., евро — на 61 коп., следует из данных торгов. В 20:00 на минимуме доллар торговался за 63,82 руб., евро — за 70,62 руб, на максимуме в 21:00 валюты достигли 64,25 и 71,23 руб. соответственно.

В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп. (71,19 руб.), доллар — на 63 коп. (64,25 руб.)

Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель, позже она скорректировалась до $60,95.

Эксперты объяснили изменение цен на нефть решением президента США ввести дополнительные пошлины на товары из Китая зашедшей в тупик ситуацией с торговой войной между Вашингтоном и Пекином и понижением ключевой ставки ФРС США впервые с 2008 года.