Трампа не обеспокоило падение Dow Jones на фоне новых пошлин против Китая

Трампа не обеспокоило падение Dow Jones на фоне новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит падение индекса Dow Jones на фоне введения новых пошлин в отношении китайских товаров. Об этом пишет Reuters.

Он уточнил, что Соединенные Штаты будут увеличивать тарифы до того момента, пока не достигнут с Китаем торговой сделки.

1 августа американский президент сообщил, что Пекин не выполнил ряд взятых на себя обязательств в рамках торговых переговоров, в связи с чем США с 1 сентября начнут вводить новые пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд. Позднее Трамп допустил, что эти тарифы могут быть увеличены еще на 15%.

На фоне этих заявлений индекс Dow Jones начал снижаться, потеряв более 1%. При этом, как отмечает CNN, в течение торгового дня индекс рос на 311 пунктов, однако после сообщений о пошлинах рухнул почти на 300 пунктов — это крупнейшее внутридневное колебания курса Dow Jones с начала января. Также, уточняет телеканал, снизились индексы S&P 500 и NASDAQ.