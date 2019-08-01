Трампа не обеспокоило падение Dow Jones на фоне новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит падение индекса Dow Jones на фоне введения новых пошлин в отношении китайских товаров. Об этом пишет Reuters.
Он уточнил, что Соединенные Штаты будут увеличивать тарифы до того момента, пока не достигнут с Китаем торговой сделки.
1 августа американский президент сообщил, что Пекин не выполнил ряд взятых на себя обязательств в рамках торговых переговоров, в связи с чем США с 1 сентября начнут вводить новые пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд. Позднее Трамп допустил, что эти тарифы могут быть увеличены еще на 15%.
На фоне этих заявлений индекс Dow Jones начал снижаться, потеряв более 1%. При этом, как отмечает CNN, в течение торгового дня индекс рос на 311 пунктов, однако после сообщений о пошлинах рухнул почти на 300 пунктов — это крупнейшее внутридневное колебания курса Dow Jones с начала января. Также, уточняет телеканал, снизились индексы S&P 500 и NASDAQ.