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Сибирь в огне ,  
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Потерявшийся при тушении пожаров в Красноярском крае спасатель нашелся

Пожарный, который пропал 4 августа во время тушения пожара в Эвенкийском районе Красноярского края, нашелся. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Он был в соседнем населенном пункте, просто не сообщил о себе», — рассказал представитель главка.

Ранее о том, что по окончании работ по тушению пожара на территории Байкитского лесничества, в группе пожарных не досчитались одного из сотрудников, сообщили РБК в единой дежурно-диспетчерской службе МЧС Богучанского района.

Общество
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 4 августа, в России ликвидировали 32 пожара, на площади 10,8 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана». Активные работы по тушению шли на площади 126,5 тыс. га. Еще 270 пожаров находятся в труднодоступных районах и контролируются космическим мониторингом.

За минувшую неделю площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась с 3 до 2,4 млн га, сообщило МЧС России. Скорость распространения огня также сократилась. К тушению природных пожаров привлечены более 9 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники.

Теги: лесные пожары, сотрудник МЧС, новости РБК
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