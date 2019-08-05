Потерявшийся при тушении пожаров в Красноярском крае спасатель нашелся

Пожарный, который пропал 4 августа во время тушения пожара в Эвенкийском районе Красноярского края, нашелся. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Он был в соседнем населенном пункте, просто не сообщил о себе», — рассказал представитель главка.

Ранее о том, что по окончании работ по тушению пожара на территории Байкитского лесничества, в группе пожарных не досчитались одного из сотрудников, сообщили РБК в единой дежурно-диспетчерской службе МЧС Богучанского района.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 4 августа, в России ликвидировали 32 пожара, на площади 10,8 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана». Активные работы по тушению шли на площади 126,5 тыс. га. Еще 270 пожаров находятся в труднодоступных районах и контролируются космическим мониторингом.