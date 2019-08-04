В Баку при тушении пожара в торговом центре пострадали семь спасателей

В Баку при тушении пожара в торговом центре пострадали семь спасателей

В Азербайджане из-за отравления дымом во время тушения пожара госпитализировали семь сотрудников МЧС. Об этом сообщает портал Oxu.Az.

Согласно сообщению, возгорание произошло в торговом центре «Садарак» в Баку. По информации портала, пожар начался на складе парфюмерии, после чего огонь распространился на другие магазины и складские помещения.

В ходе тушения пострадали семь пожарных в возрасте от 24 до 35 лет. Их доставили в Республиканский токсикологический центр.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание в ТЦ.