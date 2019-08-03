Тушивший пожар в центре Москвы сотрудник МЧС получил травму

Занятый в тушении пожара в четырехэтажном пустующем здании в центре Москвы пожарный получил травму и был госпитализирован. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По словам представителя спасательного ведомства, травма сотрудника МЧС не связана непосредственно с пожаром. «Он [пожарный] при тушении оступился и обратился к медикам для проверки, и медики уже приняли решение его госпитализировать», — сказал представитель пресс-службы.

Видео: Телеканал 360

Речь идет о пожаре, который произошел утром в субботу в здании по улице Дубининская, 41. Площадь пожара, который возник в 06:18, составила 5 тыс. кв. м. Локализовать его удалось в 09:10, еще спустя чуть более часа пожарные смогли ликвидировать открытое горение. Сейчас идет проливка здания.

В тушении пожара принимали участие 80 пожарных, 17 пожарных машин и два вертолета.