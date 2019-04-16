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В Приморье умер пострадавший при пожаре на складе сотрудник МЧС

В Приморском крае пострадавший при пожаре на складах стройматериалов во Владивостоке сотрудник пожарной охраны скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По словам собеседника агентства, сотрудник МЧС умер утром 16 апреля, не приходя в сознание. Он был госпитализирован еще в начале апреля, после того как при ликвидации возгорания на него упала горящая конструкция.

В настоящий момент с родственниками погибшего работают психологи, подчеркнули в управлении.

Пожар на двух складах во Владивостоке произошел 5 апреля. Ликвидировать возгорание удалось лишь на следующий день. Общая площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м.

Теги: Приморье, смерть, пожар на складе, пострадавший, сотрудник МЧС
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