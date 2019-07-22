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В Оренбургской области при тушении сухой травы погиб пожарный

В Ясненском городском округе Оренбургской области недалеко от села Акжарское при тушении пожара погиб сотрудник экстренной службы, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 21 июля в 09:35 по местному времени (07:35 мск). Загорелась сухая трава, из-за порывистого ветра существовала опасность перекидывания пламени на жилые дома.

Сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить распространение огня, однако при этом погиб водитель ПСЧ-33 по охране города Ясный Стаценко Александр. Отмечается, что он долгое время тушил пожар без перерыва.

В конце мая в Набережных Челнах из-за теплового удара погиб пожарный. Прапорщик Халим Хайруллин 1974 года рождения участвовал в тушении пожара на пустыре на Автосборочном проспекте города. Его госпитализировали с места происшествия, он умер в больнице.

Теги: Оренбургская область, Пожар
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