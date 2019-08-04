СК подтвердил задержание троих фигурантов дела о массовых беспорядках

Следствие подтвердило задержание и предъявление обвинений подозреваемым в причастности к массовым беспорядкам во время несогласованной акции 27 июля. Речь идет о Данииле Кононе, Сергее Абаничеве и Владиславе Барабанове, сообщается на сайте СК.

С ними проводятся допросы и другие следственные действия. СК намерен ходатайствовать о заключении их под стражу.

По данным ведомства, всего по делу о беспорядках сейчас задержаны девять человек. Следствие продолжает установление других причастных к произошедшему.

О том, что Абаничеву предъявили обвинение в массовых беспорядках, ранее сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, «ему вменяют бросание банки в сотрудника полиции 27 июля». Также сообщалось, что обвиняемыми стали Конон и Барабанов.