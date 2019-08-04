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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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СК проведет проверку из-за отравления детей лагере в Коломне

Следователи проводят проверку после отравления детей из молодежного центра «Солнечный Олимп» в Коломне. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области.

Информация о госпитализации десяти детей и одного взрослого с жалобами на боли в животе появилась 3 августа. «Проводится комплексное обследование госпитализированных на предмет вирусной инфекции. Состояние детей удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Прокуратура Московской области также инициировала проверку в связи с массовым отравлением в лагере «Солнечный Олимп», передает ТАСС. По данным ведомства, дети были доставлены в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

В середине июля из-за массового отравления из детского лагеря «Лучистый» в Крыму были госпитализированы более 50 человек. Роспотребнадзор назвал причиной отравления несоблюдение правил личной гигиены со стороны сотрудников лагеря.

СК тогда возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Теги: Московская область, детский лагерь
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