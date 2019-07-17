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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму возбудило уголовное дело по факту отравления детей и вожатых в лагере «Лучистый» в Евпатории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По данным следствия, с 15 до 17 июля в городскую больницу Евпатории с признаками отравления были доставлены 54 человека, включая 49 детей и пятерых вожатых лагеря «Лучистый». Как отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма, угрозы для жизни пациентов нет, они в состоянии средней тяжести.

Как сообщили РБК в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой, она обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор Республики Крым для выяснения причин и обстоятельств массового отравления детей. «Мы находимся на связи с детским омбудсменом Республики Крым и со всеми уполномоченными ведомствами. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, госпитализированы 49 ребят с признаками отравления, в настоящее время их состояние стабилизировано и оценивается как удовлетворительное. Не сомневаюсь, что причины произошедшего будут установлены, а виновные понесут наказание», — заявила Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева сообщила, что сейчас в лагере введен усиленный пропускной режим. «В лагере сейчас введен усиленный пропускной режим, запрет выхода отдыхающих за пределы территории лагеря. Пока принято решение не расселять по другим санаториям», — сказала она.

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Инцидент произошел в детском лагере «Лучистый» в Евпатории 16 июля. По словам замглавы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка, почти все госпитализированные дети приехали на отдых из Татарстана.

Ранее Роспотребнадзор сообщил первичные результаты экспертизы, которую начали после отравления детей. По итогам обследования заболевших было установлено, что возбудителем является норовирус.

Теги: СК Крым, массовое отравление, новости РБК
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