СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму возбудило уголовное дело по факту отравления детей и вожатых в лагере «Лучистый» в Евпатории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По данным следствия, с 15 до 17 июля в городскую больницу Евпатории с признаками отравления были доставлены 54 человека, включая 49 детей и пятерых вожатых лагеря «Лучистый». Как отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма, угрозы для жизни пациентов нет, они в состоянии средней тяжести.

Как сообщили РБК в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой, она обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор Республики Крым для выяснения причин и обстоятельств массового отравления детей. «Мы находимся на связи с детским омбудсменом Республики Крым и со всеми уполномоченными ведомствами. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, госпитализированы 49 ребят с признаками отравления, в настоящее время их состояние стабилизировано и оценивается как удовлетворительное. Не сомневаюсь, что причины произошедшего будут установлены, а виновные понесут наказание», — заявила Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева сообщила, что сейчас в лагере введен усиленный пропускной режим. «В лагере сейчас введен усиленный пропускной режим, запрет выхода отдыхающих за пределы территории лагеря. Пока принято решение не расселять по другим санаториям», — сказала она.