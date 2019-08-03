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Семерых детей госпитализировали после отравления в лагере Подмосковья

В Коломенской районной больнице находятся семеро детей, которые отравились в лагере, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Московской области.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших удовлетворительное. В региональном управлении Роспотребнадзора РБК уточнили, что специалисты ведомства после появления информации об ухудшении самочувствия детей «незамедлительно выехали на объект», где произошел инцидент (лагерь «Олимп»), для проведения эпидемиологического расследования. Причины произошедшего пока не уточняются.

В середине июля несколько десятков детей отравились в крымском лагере «Лучистый» — были госпитализированы 34 человека, причем трое попали в реанимацию. Роспотребнадзор назвал причиной отравления несоблюдение правил личной гигиены со стороны сотрудников лагеря.

Теги: отравление, детский лагерь, новости РБК
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