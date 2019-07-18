Роспотребнадзор назвал причину отравления в крымском лагере

Причиной отравления детей в крымском лагере «Лучистый» могло стать несоблюдение правил личной гигиены. Об этом сообщается на сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

После проведения лабораторных исследований у сотрудников столовой была обнаружена норовирусная инфекция. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди тех, кто питался в столовой. Уточняется, что все работники направлены на консультацию и лечение, а к работе в пищевом блоке привлекли дополнительный персонал.

Сейчас в городской больнице Евпатория находятся 57 человек, в том числе 52 ребенка.

Ранее сообщалось, что из-за массового отравления из детского лагеря«Лучистый» в Крыму были госпитализированы более 30 человек.