Минздрав назвал регион-лидер по числу пациентов с расстройствами психики

Санкт-Петербург стал лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами — 4,7 тыс. человек в 2018 году. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Минздрава России.

На втором месте расположилась Москва — 2,8 тыс. пациентов. На третьей строчке рейтинга оказался Татарстан (2,5 тыс.), далее Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

Отмечается также, что меньше всего психических расстройств выявлено в Ненецком автономном округе (8 случаев), на Чукотке (44), в Магаданской (56) и Мурманской областях (71), а также в Севастополе (88).

Всего в 2018 году диагнозы, касающиеся психических расстройств, первично поставили 59,1 тыс. пациентов. В это число не вошли случаи, связанные с употреблением психоактивных веществ, уточнили в ведомстве.